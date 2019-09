Personalie : Kempens SPD-Vorsitzender Kiwitz kritisiert den „Anti-Klee-Block“

Kempen CDU, FDP und Linke wollen den Beigeordneten Michael Klee im Frühjahr 2020 nicht wiederwählen.

„Wir sind entsetzt, wie grob fahrlässig man im Rathaus mit der Personalie Michael Klee umgeht.“ SPD-Chef Stefan Kiwitz nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Zukunft des Beigeordneten geht. Den 58-jährigen Wahlbeamten wollen CDU, FDP und Linke im März 2020 nach acht Jahren als Dezernent für Soziales, Senioren, Jugend und Sport in die Wüste schicken. „Klee wird an den Pranger gestellt. Die CDU will damit vom Eigentlichen ablenken“, sagt Kiwitz.

Das Problem ist nach Überzeugung der Sozialdemokraten die Führungsschwäche von Bürgermeister Volker Rubo (CDU). „Es brennt an allen Ecken und Enden. Die Kommandobrücke im Rathaus ist wie leergefegt. Und genau in dieser Phase setzen Union & Co. ohne Not einen Dezernenten vor die Tür.“ Statt Michael Klee Pannen wie den geplatzten Umbau der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule in St. Hubert zu einem Begegnungszentrum oder die bereits unter Volker Rübo in seiner Zeit als Schuldezernent ins Stocken geratene Schulsanierung in die Schuhe schieben zu wollen, möge der von der Union angeführte Anti-Klee-Block doch genauer hinsehen. „Den großen Flüchtlingsstrom hat Herr Klee hervorragend gemanagt, ebenso wie die Quartiers-Entwicklung. Fachlich wie menschlich ist ihm überhaupt nichts vorzuwerfen“, sagt Kiwitz.

Geradezu erschüttert ist die Kempener SPD darüber, wie mit einem Spitzenbeamten im Rathaus umgegangen wird. Kiwitz: „Einen erfahrenen Mann, der an vielen Stellen seine Kompetenz und auch seinen empathischen Zugang nachgewiesen hat, so zu demontieren, das ist ganz schlechter Stil.“ Um Kempen vor weiterem Schaden zu bewahren, appellieren die Sozialdemokraten an das Verantwortungsgefühl von CDU, FDP und Linke für die Stadt. „Herr Klee ist in den Themen drin. Er will weiter seine Arbeit leisten.“

Ein neuer Dezernent – wenn sich nach dieser „Rathausposse“ überhaupt jemand bewerbe, meint Kiwitz – brauche mindestens ein Jahr, um einen Zugang zu finden. „Diese Zeit haben wir aber leider nicht.“ Die Vernunft gebiete, den Klee-Vertrag um weitere acht Jahre bis 2028 zu verlängern.

Die Attacke des neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden Jochen Herbst hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Gareißen in der Ratssitzung als „ganz miese Tour“ bezeichnet. Man wolle kein solches „Schmierentheater“ im Stadtrat, betonte Gareißen.

(RP)