Kommentar : Der Umgang mit Klee ist unfair

Die Kempener CDU-Ratsfraktion liegt in ihrer Einschätzung falsch, dass der Beigeordnete Michael Klee allein die Schuld an der Misere in Sachen , Kita-Ausbau oder Sportplatzbau trägt.

Klees gute Vorschläge wurden leider vom Technischen Dezernat nicht rechtzeitig aufgegriffen und bearbeitet. Schuld wäre also auch der frühere Technische Beigeordnete Stephan Kahl. Schuld ist auch Bürgermeister Volker Rübo (CDU). Den schonen die Christdemokraten. Die verbale Attacke von Herbst gegen Klee war einfach nur unfair!

(rei)