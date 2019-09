Kempen : Planung für Schul-Interimslösung beginnt

Die Gesamtschule hat bereits die ehemalige Erich Kästner Realschule belegt. Für die Oberstufe braucht man ab Sommer 2020 zusätzliche Räume. Eine Interimslösung ist geplant. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Der Kempener Stadtrat hat externe Planer für den Übergangsbau für die Gesamtschule beauftragt. In der Debatte ging es zeitweise hoch her. CDU-Fraktionschef Herbst kritisierte Schuldezernent Klee, schuld an dem „Schlamassel“ zu sein.

Dass die Kempener Christdemokraten den Beigeordneten Michael Klee – zuständig für Schulen und Sport, Jugend, Soziales sowie Senioren – lieber heute als morgen in die Wüste schicken möchten, ist mittlerweile bekannt. Eine Wiederwahl des Juristen, der seit April 2012 im Kempener Rathaus tätig ist, erscheint angesichts der Kritik aus den Reihen der CDU in der jüngsten Stadtratssitzung unwahrscheinlicher denn je. Die CDU macht Klee zum Sündenbock.

Er sei schuld an dem „Schlamassel“, sagte der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Jochen Herbst. Klee habe als „Projektleiter“ großen Anteil daran, dass die Sanierung der weiterführenden Schulen in Kempen noch nicht vorangekommen sei. Der „Projektleiter“, gemeint war Klee, habe das Vorhaben „jahrelang ausgesessen“. Die Kritik von Herbst gipfelte in der Frage: „Herr Klee, was haben Sie die ganze Zeit gemacht?“ Gesamtschule und Eltern brauchten mit Blick auf die im Sommer kommenden Jahres startende Oberstufe Planungssicherheit, so Herbst.

Info Grünen-Vorschlag mit Holzbau wird geprüft Der Vorschlag der Grünen, die Schul-Interimslösung in Holzbauweise zu erstellen, wird geprüft. Alle Fraktionen im Stadtrat sprachen sich dafür aus. Eine Umsetzung im Rahmen der Dringlichkeit mit beschränkter Ausschreibung ist laut Stadt aber nicht möglich.

Vertrauen in die Arbeit des Dezernenten haben die Christdemokraten augenscheinlich nicht mehr. Dabei hat Bürgermeister Volker Rübo (CDU) das Schulprojekt vor zwei Jahren zur Chefsache erklärt. Er sprang seinem Dezernenten nur halbherzig bei. Klee versuchte die massiven Vorwürfe von Herbst sachlich zurückzuweisen. Er können „nicht alle Projekte von A bis Z steuern“. Für die Umsetzung sei auch das Technische Dezernat zuständig. Er bemühe sich jeden Tag mit seinen Mitarbeitern, „das Bestmögliche für die Stadt zu geben“, betonte Klee.

Darum ging es in der Ratssitzung konkret: Beschlossen wurde, zusätzlich 500.000 Euro für Planungsleistungen für das Interimsschulgebäude im städtischen Haushalt bereitzustellen, damit nun zügig die Übergangslösung für die im Sommer 2020 startende Oberstufe der Gesamtschule realisiert werden kann. Am Mittwoch trafen sich die beauftragten externen Architekten und Planer mit Bürgermeister Rübo und Dezernent Klee, um das weitere Verfahren zu besprechen.

Die Stadt sucht händeringend nach einer Lösung für die Unterbringung der Oberstufe der Gesamtschule. Die soll, so das Ziel, im Gebäude der ehemaligen Martin-Schule untergebracht werden. Mit der Sanierung der Schule ist aber noch nicht begonnen worden. Es gibt dafür auch keinerlei Planungen. Die Schule ist so nicht nutzbar, weil es Probleme mit dem Brandschutz gibt, sie ist zudem nicht barrierefrei. Asbest wird die Sanierung zusätzlich erschweren.