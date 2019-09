Propsteikirche in Kempener Altstadt : Stein für Stein geht es voran

Der Viersener Architekt Thomas Blohm-Schröder (links) erläutert Bürgermeister Volker Rübo in luftiger Höhe auf dem Baugerüst den Stand der Sanierung der Westfassade an der Kempener Propsteikirche. Fotos (2): Prümen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Sanierung der Fassade an der Kempener Propsteikirche schreitet voran — wenn auch nicht so schnell wie erhofft. Der Turm hat bereits in großen Flächen seine neue „Schlämme“ erhalten. Ein aktueller Sachstandsbericht.

Die Erneuerung der Außenhaut der Propsteikirche St. Mariae Geburt in der Kempener Altstadt ist ein aufwendiges Verfahren. Davon hat sich auch Bürgermeister Volker Rübo (CDU) jetzt bei einer Auffahrt auf das Gerüst zusammen mit dem Architekten Thomas Blohm-Schröder und Vertretern der Kirchengemeinde ein Bild gemacht. Stein für Stein geht es mit der Sanierung von St. Marien voran.

Zunächst war mit feinem Granulat die obere Dichtungsschicht der Fassade, die sogenannte Schlämme, abgestrahlt worden, sodass der Tuffstein darunter frei lag. Außerdem wurden die Fugen entfernt. Die Steine darunter waren in sehr unterschiedlichem Zustand, wie Blohm-Schröder erklärte. Daher wurden besonders brüchige Steine mit sogenanntem Kieselsäureester behandelt, das zur Festigung und Konservierung von Naturstein verwendet wird. Mit der bisherigen hydrophoben Dichtungsschicht auf dem Tuffstein hatte man keine guten Erfahrungen gemacht. Die frühere starre Schlämme bekam feine Risse. Wasser drang in den Tuffstein ein und konnte durch die wasserabweisende Schicht nicht wieder hinaus. Bei warmen Temperaturen schob das verdunstende Wasser die Dichtung weg und Hohlräume entstanden. Das machte die aktuelle Sanierung so dringend notwendig. Daher wird nun jeder einzelne Stein begutachtet und so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich mit dieser Grundierung behandelt. Einzelne Steine waren so brüchig, dass sie ersetzt werden mussten.

Detailaufnahme von der Baustelle am Gotteshaus: Die Fassade des Turms hat bereits weitgehend eine neue Dichtungsschicht erhalten. Foto: Norbert Prümen

Info Derzeit läuft der erste von drei Bauabschnitten Sanierung Zurzeit läuft der erste von drei Bauabschnitten an der Kempener Propsteikirche. Nach dem Turm und der Westfassade sollen in den nächsten beiden Jahren die Nord- und die Südfassade saniert werden. Das Bistum Aachen bezuschusst die Maßnahme mit bis zu 70 Prozent der Kosten. Die Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt muss den Rest selbst finanzieren. Daher wirbt der Kirchbauverein um Unterstützung. Pate Es besteht auch die Möglichkeit, Fassaden-Pate für eine gewisse Fläche zu werden. Näheres dazu gibt es im Internet unter www.kirchbauverein-kempen.de.

„Zudem musste eine ganze Reihe kleiner Löcher mit Antragsmörtel verfüllt werden“, schildert Architekt Blohm-Schröder. Der derzeit sichtbare Tuffstein wurde um das Jahr 1770 an der Kirche angebracht. Damals setzte man den neuen Stein einfach vor das alte Mauerwerk. Mit der Zeit bildeten sich durch Reibung Hohlräume, sodass die Steine bei der letzten größeren Sanierung in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Metallbolzen am dahinterliegenden Mauerwerk verankert wurden. Auch im Zuge der aktuellen Arbeiten mussten noch einmal 200 solcher Bolzen eingefügt werden, um lose Steine zu verankern. Rund 3500 Bolzen halten nun den Stein an der Kirche. Diese verursachten Löcher im Stein, die nun alle einzeln verfüllt werden mussten. Zusätzlich sorgten gröbere Steine im Tuffstein, die hervorstanden und entfernt wurden, für weitere Löcher.

Vor dem Entfernen der alten Schlämme war das Ausmaß der Arbeit dafür nicht absehbar. Auch an den Fenstern mussten Steinelemente ausgetauscht werden, was man vorher nicht in dem Ausmaß erwartet hatte. „Durch die Mängel, die in der Bauvorbereitung noch nicht erkennbar waren, rechnen wir mit erheblichen Mehrkosten. Die werden derzeit noch ermittelt“, sagt Joachim Minten, der für die Pfarrgemeinde die Sanierungsarbeiten koordiniert. Zudem hat das Verfüllen der kleinen Löcher für einen zeitlichen Verzug gesorgt, weil zwischen den Arbeitsschritten immer Pausen folgen mussten, in der die Masse trocknen konnte.

Mittlerweile hat der Turm, der bis zu den Giebelspitzen rund 36 Meter hoch ist, bereits weitgehend die neue Dichtungsschicht erhalten. Die Beschichtung wird in drei bis vier Arbeitsschritten aufgetragen. Die sehr flüssige Schlämme wird mit einem Quast großzügig aufgetragen, um alle Poren zu verschließen, dann mit einer Kelle abgezogen und anschließend erneut mit dem Quast verstrichen, um die Struktur des Steins unter der Schicht, die nur zwischen zwei und fünf Millimeter dick ist, wieder herauszuarbeiten. Im Oktober soll der Anstrich beginnen. Bis wann die Arbeiten noch dauern, ist stark witterungsabhängig. Besonders Feuchtigkeit auf der Fassade würde die Arbeiten verzögern. Aber wenn alles gut läuft, werden Turm und Westfassade des Gotteshauses zu Weihnachten im neuen Glanz erstrahlen. „Den Turm werden wir wohl schon früher abrüsten können“, sagt Blohm-Schröder.