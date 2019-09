Start-up aus Grefrath : Doch kein Löwe für Nicole Klingen

Grefrath Mit ihrem Start-up „Medibino“ ist die 38-jährige Grefratherin Nicole Klingen gemeinsam mit Mitstreitern in der „Höhle der Löwen“ beim Privatsender Vox angetreten. Es ging um Geld für ihre Geschäftsidee: ein Babykissen, das Schädelverformungen vorbeugen soll.

Am Dienstagabend stand es bei der Familie von Nicole Klingen außer Frage, welches Fernsehprogramm über den Bildschirm flimmern würde. Um 20.15 Uhr war Vox mit der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ angesagt. Dort können sich Menschen mit ihren Geschäftsideen vorstellen. Sie präsentieren diese einem Team aus möglichen Investoren, den so genannten Löwen. Bei Gefallen gibt es gegen Geschäftsanteile eine dementsprechende finanzielle Unterstützung, ob in Form eines Startkapitals oder Unterstützung bei der Expansion.

Nichtsdestotrotz tat es in dem Moment, wo die Aufzeichnung der Sendung nun ausgestrahlt wurde, noch einmal weh, die Absage zu hören, wenngleich man diese Entscheidung schon seit dem Moment der Aufnahmen kannte. Den Kopf in den Sand zu stecken, kommt für Klingen und ihre Mitstreiter aber nicht in Frage. Mit Medibino geht es auch ohne Löwen-Unterstützung in die Vermarktung. Fachleute für das Marketing sind mit an Bord geholt worden. Zudem arbeitet Kluba Medical unter anderem an Produkten für die Kopflagerung von Frühchen. „Wir haben ein Förderprojekt vom Land NRW in Sachen Lagerung und Monitoring von Frühchen bekommen und steckten mitten in der Arbeit“, berichtet Nicole Klingen.