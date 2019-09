Lesung : Bahar Aslan: Große Furcht vor rechtsextremen Strukturen

Kempen Die Autorin las anlässlich der interkulturellen Woche in Kempen. Sie hat sehr intensiv den NSU-Prozess verfolgt und war erschüttert über die Polizei.

Es war schon beeindruckend, wie die türkischstämmige Autorin Bahar Aslan am Mittwochabend im Restaurant „Ela“ aus ihrem Buch „Die haben gedacht, es waren wir“ las. Studiert hat sie Englisch, Sozialwissenschaften und Politik, sie unterrichtet bis heute an einer Schule. Jedoch die Anschläge durch rechtsextreme Terroristen sowie der Umgang der Justiz, der Polizei und des Verfassungsschutzes mit dem Thema brachten sie dazu, sich publizistisch damit auseinanderzusetzen. Die Lesung von Bahar Aslan fand im Rahmen der interkulturellen Woche statt.

Als Grundschülerin erfuhr sie an einem warmen und sonnigen Tag von einem Attentat auf ein Hotel in der Türkei und damit das erste Mal die Grausamkeit von Terrorismus. Niemand griff dort ein, um zu helfen. Warum? An diesem Mittag erzählten ihr die Eltern, dass sie und ihre Familie zur türkischen Minderheit der Aleviten gehören und deshalb nach Deutschland ausgewandert sind. Sie selbst ist in Deutschland geboren, sie fühlt sich als Deutsche.