Grefrather EisSport & EventPark : Die Eiszeit hat endlich wieder begonnen

Grefrath Im Eissportzentrum ist die Halle bereits geöffnet. Der Außenbereich steht Ende Oktober zur Verfügung.

Endlich wieder Eiszeit, sagen die Verantwortlichen im Grefrather EisSport & EventPark. Am Freitag hat die neue Saison begonnen. Am Wochenende ist an beiden Tagen von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. In den beiden Wochen danach ist die Halle jeweils mittwochs und donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Ausnahme ist der Tag der Deutschen Einheit am Freitag, 3. Oktober. Das Eis steht dann von 10 bis 18.30 Uhr für den öffentlichen Lauf zur Verfügung. Montags und dienstags trainieren die Vereine.