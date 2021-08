Sport beim SV Thomasstadt Kempen : Viel Freude beim Beachvolleyball-Camp

Kempen Beim Beachvolleyball-Camp der Beachvolleyballgruppe vom SV Thomasstadt erlebten 26 Jugendliche zehn Tage lang eine gelungene Kombination aus Sport und Urlaubsfeeling. In der Kempener Beach-Arena an der Berliner Allee fand das traditionelle Beachvolleyball-Camp statt.

Die Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren tauschten das heimische Bett gegen Luftmatratze und Schlafsack und stellten Beachvolleyball in den Mittelpunkt. Übernachtet wurde in Zelten, die rund um die Beachanlage aufgebaut worden waren. Jeden Tag standen zwei dreistündige Trainingseinheiten an. Vier Trainer vermittelten die sportlichen Grundlagen und Feinheiten rund um den beliebten Sport. Abends wurden Gesellschaftsspiele gespielt. Großer Beliebtheit erfreute sich auch das im Sand aufgebaute Open-Air-Kino. Der mehrmalige Besuch des Kempener Freibades und ein Tagesausflug mit einer Paddeltour auf der Niers rundeten das Programm ab. Das Abschlussturnier fehlte genauso wenig wie das Teilnehmertrikot für jeden. Wer generell Interesse an Beachvolleyball hat, kann sich per E-Mail an beachtraining.kempen@googlemail.com melden. Beachvolleyball ist ein Sport für jedes Alter. Angebote gibt es für Anfänger wie Fortgeschrittene. Es wird an vier Tagen in der Woche gespielt und trainiert.