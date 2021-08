Zusammenstoß in Kempen : Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Kempen stießen am Donnerstagnachmittag zwei Motorradfahrer zusammen. Foto: Jungmann Foto: Günter Jungmann

Kempen Bei einem Unfall in Kempen stießen zwei Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zusammen und stürzten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Auf der Kerkener Straße (L362) in Höhe der Aldekerker Straße in Kempen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhren zwei Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr über die Kerkener Straße. Sie kamen aus Richtung Kerken und fuhren in Richtung Kempen.