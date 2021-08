Verkehrsbehinderungen möglich : Stadt Kempen lässt kranke Bäume fällen

Kempen In den nächsten Tagen müssen krankheits- und trockenheitsbedingt abgestorbene Bäume im Stadtgebiet gefällt werden – unter anderem auf dem Spielplatz an der Memelstraße.

In Kempen muss am Dienstag, 17. August, auf dem Kinderspielplatz an der Memelstraße eine Linde gefällt werden. Der Baum wurde durch die extremen Hitzesommer der vergangenen Jahre so stark beeinträchtigt, dass er nahezu abgestorben ist, teilt die Stadt Kempen mit.

In den nächsten Tagen werden weitere krankheits- und trockenheitsbedingt abgestorbene Bäume im Stadtgebiet gefällt. Es handelt sich um einen Walnussbaum am Parkplatz an der Wambrechiesstraße, eine Birke auf dem Alten Friedhof an der Kerkener Straße, eine Buche und einen Ahorn am Grünzug Hagelkreuzweg, eine Zierkirsche auf der Spielwiese an der Eva-Vluyn-Straße sowie eine Eiche in der Forstfläche zwischen dem jüdischen Friedhof und der Oedter Straße.