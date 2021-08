Kempen : KTV startet bald mit Sportkursen

Kempen Nach langer Corona-Pause beginnen beim Kempener Turnverein (KTV) in den kommenden Wochen wieder die beliebten Sportkurse. Sie finden im Übungsraum der Geschäftsstelle am Hülser Weg 2b statt. Wie der Verein mitteilte, gibt es derzeit noch freie Plätze in den Erwachsenen-Kursen, die montags und donnerstags vormittags stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken