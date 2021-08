Verein Haus der Sonne aus Kempen : Schulgeld und Zahnbürsten für Kinder in Kamerun

Kempen Der Verein „Haus der Sonne“ aus Kempen hat eine großzügige Spende eines Kempener Unternehmers erhalten: Er finanziert für 50 Kinder in Kamerun das Schulgeld für ein Jahr, dazu Unterrichtsmaterial und Schuluniformen.

Ein „Dankeschön“ richtete Eloundou auch an zwei junge Leute von der Kempener Gesamtschule: an Lea Klingen (14) und an Matthias Konen (13), Klassensprecherin der 8c bzw. Organisator einer Kuchen-Verkaufs-Aktion. Mit ihren Mitschülern hatten die beiden leckeres Gebäck kreiert und in den Pausen verkauft. Der Backwaren-Erlös dient der Zahngesundheit der Kameruner Kinder. Angeschafft werden davon Bürsten und Becher für die Zahnhygiene. Für einen Europäer ein selbstverständliches Utensil; für die Kinder im „Haus der Sonne“ ein Luxusartikel.