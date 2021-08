Fußball-Pokal : Hellas tritt wegen Corona bei VSF Amern an und gewinnt

Stjepan Tomas erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer für den VfR. Foto: kaiser/W. Kaiser

Krefeld Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und trotzdem sind die Überraschungen die Ausnahme. So setzte sich der Landesligist VfR Fischeln erwartungsgemäß beim Bezirksligisten SSV Grefrath durch.

Nach Vorst und Schiefbahn hat sich der VfR Fischeln für den Niederrheinpokal qualifiziert. In der fünften Kreispokalrunde setzte er sich beim SSV Grefrath durch. In einer kurzweiligen Partie gewann der Landesligist mit 3:2 (2:1), wobei hüben wie drüben zahlreiche Stammkräfte noch nicht dabei waren, was eine Woche vor Meisterschaftsbeginn bedenklich stimmt.

Mit einem sehenswerten 20-Meter-Schuss brachte Gerrit Lenßen die Platzherren nach vorne (20.). Zwei Ecken, getreten von Jannick Geraets, drehten bis zur Halbzeit die Partie. Erst war Bruder Niklas mit einer schönen Direktabnahme zur Stelle (33.), später Ercan Sendag per Kopf am ersten Pfosten (41.). Der Routinier spielte diesesmal in der Innenverteidigung und tat einiges für den Spielaufbau. Mit viel Schwung kamen die Gastgeber zur zweiten Hälfte auf den Platz zurück. Die Begegnung war nun völlig offen, zumal Michael Funken egalisierte (59.). Kurz kurz vor dem Abpfiff dann der Siegtreffer des VfR durch Stjepan Tomas (86.).

Souverän in die nächste Runde zog der SV St. Tönis ein. Der A-Ligist besiegte die klassentieferen Niederkrüchtener problemlos mit 5:0 (1:0). Und nur weil im ersten Durchgang reihenweise beste Chancen ausgelassen wurden, blieb die Partie bis kurz nach dem Seitenwechsel offen. Nils Koths (13./56.), Niklas Roulands (54.), Maiko Becker (64.) und Dominik Lehnen (77.) zeichneten für die Treffer verantwortlich.