Baumaßnahme in Grefrath-Mülhausen : Hauptstraße in Mülhausen ab Montag für Arbeiten gesperrt

Hauptstraße in Mülhausen ab Montag für Arbeiten gesperrt

Baumaßnahme in Grefrath-Mülhausen

Am Montag beginnt die zweite Bauphase an der Hauptstraße. Foto: Kreis Viersen

Mülhausen Der Kreis Viersen bittet den Schüler- und Elternverkehr aufgrund der besonderen Verkehrssituation, das nähere Umfeld der Baumaßnahme zu meiden und weiter außerhalb zu parken.

Am Montag, 16. August, beginnt die zweite Bauphase an der Kreisstraße 27 (Hauptstraße) in Grefrath-Mülhausen. Dafür wird die Fahrbahn voll gesperrt. Die neue Bauphase dauert laut Angaben des Kreises Viersen rund zwei Wochen. Dabei werden der östliche Gehweg, der eine Fernwärmeleitung erhält, und die Fahrbahndecke fertiggestellt. Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden, informiert der Kreis.