Auf dem Gelände des DJK VfLWillich : 36 Kinder im Fußball-Camp

Willich 36 fußballbegeisterte Kinder haben auf der Anlage des DJK VfL Willich am Feriencamp der Fußballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an vier Tagen abwechselnd von den professionellen Trainern trainiert.

Kai, ehemaliger Trainer eines regionalen Profi-Clubs, war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir in den vier Tagen unheimlich viel Spaß gehabt, und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das ein oder andere gelernt haben.“ Auch Chiquinho, Ex-Profi von Borussia Mönchengladbach, hatte viel Freude in Willich: „Die Kinder haben super mitgezogen. So macht Fußball natürlich Spaß.“ Auch die Camp-Regeln, die wegen des Coronavirus galten, wurden von allen vorbildlich eingehalten. Je nach Alter trainierten die Kinder unterschiedliche Inhalte. In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch taktische Elemente ins Training ein. Im Laufe der Tage hatten alle Kinder die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihres Torschusses an einer Messanlage zu testen, und erhielten ihr Ergebnis auf einer von allen Trainern unterschriebenen Urkunde mit nach Hause.