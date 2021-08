Schlossfestspiele Neersen : Heitere Operngala zum Abschluss

Geesche Bauer (von rechts), Andrés Sulbarán, Valerie Eickhoff und Dimitri Vargin gestalteten den Opern- und Operettenabend in Neersen. Foto: Stephanie Wickerath

Neersen Fröhliches und Heiteres aus der Welt der Opern und Operetten hatten die Sängerinnen und Sänger der Deutschen Oper am Rhein im Repertoire. Mit den musikalischen Abenden enden traditionell die Neersener Schlossfestspiele.

Die Schlossfestspiele 2021 waren andere als die der vergangenen Jahre. Teilweise mit Mund-Nasen-Maske und immer mit Abstand konnten nur gut 12.000 Zuschauer das abwechslungsreiche und originelle Programm in diesem Jahr erleben. Aber die, die die begehrten Karten bekommen hatten und in den vergangenen zehn Wochen dabei sein konnten, waren begeistert und dankten es der Festspielleitung, dem Intendanten und den Darstellern mit viel Beifall und persönlichen Worten.

Eine langjährige Festspielbesucherin, die ungenannt bleiben möchte, kam am Samstag, beim ersten der beiden Opern- und Operettenabende, mit denen die Festspiele traditionell enden, auf die Bühne und übergab Intendant Jan Bodinus eine Rose. „Wie viele Aufführungen sind in diesem Jahr abgesagt worden, aber Sie, Herr Bodinus, haben unsere Festspiele nicht abgesagt“, dankte die Seniorin. Dass die Deutsche Oper am Rhein nun noch das Sahnehäubchen auf die Festspiele setzen könne, sei ganz wunderbar.