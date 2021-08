Haarriss im Schädel : FCK-Profi Götze hat die Intensivstation verlassen

Berlin Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga am Sonntag nicht nur das Spiel bei Viktoria Berlin verloren, sondern auch Felix Götze: Der Innenverteidiger musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, konnte die Intensivstation aber wieder verlassen.

Felix Götze vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat am Sonntag im Spiel bei Aufsteiger Viktoria Berlin (0:4) laut vorläufiger Diagnose einen Haarriss im Schädel erlitten und musste die Nacht zur weiteren Beobachtung und Untersuchung auf der Intensivstation verbringen. Diese hat er am Montag wieder verlassen können. Das gab der FCK bei Twitter bekannt. Götze soll demnach am Dienstag das Krankenhaus verlassen dürfen.