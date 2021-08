Taekwondo KSG Willich : Raus aus der Mobbing-Falle

Willich Die Taekwondo KSG Willich, bestehend aus Sportlern und Familien des Willicher Turnvereins und des Judo-Clubs Schiefbahn, hat sich die Stärkung von Kindern, Jugendlichen und Eltern auf die Fahne geschrieben.

Hierzu wurde mit der Teilnahme am Lehrgang „Raus aus der Mobbing-Falle“ ein erster aktiver Schritt unternommen. Mit acht Teilnehmern besuchten die Sportler den Lehrgang, der von Mike Paustian, 6. Dan Taekwondo, ausgerichtet wurde. Paustian hat eine 20-jährige Erfahrung als Referent in Selbstbehauptungs- und Anti-Mobbing-Seminaren. Dem Lehrgangsleiter ist es gelungen, das schwierige Thema kind- und familiengerecht zu vermitteln. Den Eltern wurden Hilfen an die Hand gegeben, wie sie ihr Kind zu Hause stärken können, an welche offiziellen Institutionen sie sich wenden können und welche konkreten Hilfen an Schulen installiert sein sollten. Da das Thema Mobbing sehr umfangreich ist, konnten nicht alle angesprochenen Bereiche in der angemessenen Tiefe behandelt werden. Daher sind weitere Lehrgänge zu Thema geplant. Wer Interesse an der Teilnahme mit seiner Familie hat, kann sich bei Dirk Töller, Ruf 0176 60341289, melden. Es sind keine Erfahrungen im Kampfsport erforderlich.