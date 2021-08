Saisonstart am Sonntag : Auftakt in die Kreisliga A nach 294 Tagen Stillstand

Spielertrainer Orhan Özkaya (l.) von Ay-Yildizspor Hückelhoven – hier gegen den SV Roland Millich – will mit seinem Team wieder oben mitspielen in der Kreisliga A. Foto: nipko

Fussball-Kreisliga Sonntag steigt der erste Spieltag der Fußball-Saison nach zehn Monaten coronabedingter Pause. Welche Teams zu den Favoriten zählen und auf welche Partien sich die Fans zum Auftakt freuen können.

294 Tage ist es her, dass die Vereine der Kreisliga A Heinsberg auf dem Platz standen. Nach acht Spieltagen wurde die Saison im vergangenen Jahr am 25. Oktober coronabedingt unterbrochen und später abgebrochen.

Gute Erinnerungen an diese letzte Kreisliga-Partie vor rund zehn Monaten könnte der SC 09 Erkelenz haben. Mit 7:1 schlug der SC damals TuS Germania Kückhoven. Ob es ein gutes Omen für den Saisonstart am Sonntag (16.30 Uhr) ist, dass die Erkelenzer zum Auftakt erneut Germania Kückhoven empfangen? SC-Coach Christian Grün wird es sich wünschen. Grün sieht sein Team, das zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung auf dem fünften Platz stand, erneut in der Spitzengruppe der Liga. In einer langen Saison mit 18 Teams „werden die, die am konstantesten sind, am Ende auch oben stehen“, sagt der Erkelenzer Coach gegenüber dem Fußballportal Fupa.

Mit einem engen Rennen an der Spitze rechnen auch die Verantwortlichen von Ay-Yildizspor Hückelhoven – und sehen sich mitten im Geschehen. Als die Saison 20/21 beendet wurde, war Hückelhoven Spitzenreiter. „Wir waren sehr enttäuscht, dass die Saison abgebrochen wurde, denn wir wollten aufsteigen“, sagt der spielende Co-Trainer Salih Günes. In dieser Saison erfolgt der nächste Anlauf, dafür wurde der Kader in der Offensive mit zwei namhaften Neuzugängen verstärkt. Ex-Profi Joy-Slayd Mickels (Germania Hilfarth) und Amaar Zayton (FC Wegberg-Beeck) haben sich dem A-Ligisten angeschlossen. Zum Auftakt gastiert der VfJ Ratheim am Sonntag um 15 Uhr in Hückelhoven.