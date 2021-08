Fahrzeuge der Marke Tatra : Geländegängige Feuerwehrautos für die Willicher Wehr?

Willich Die Willicher SPD-Politiker Lukas Maaßen und Andreas Winkler hatten Kontakt zu einer Firma aufgenommen, die Lkw aus Tschechien vertreibt. Zwei solcher Fahrzeuge wurden jetzt in Willich präsentiert.

Die Fahrzeuge aus Tschechien genießen in unseren Breitengraden Exotenstatus. In Brandenburg wird man sie bald öfter sehen: „Wir haben dort eine Ausschreibung gewonnen und werden 55 Fahrzeuge ausliefern“, sagte Lars Friedrich. Es handelt sich dabei um Zwei- und Dreiachser – Fahrzeugtypen, wie sie jetzt auch in Willich vorgestellt wurden. Die auffallend flachen und bullig wirkenden Fahrzeuge gehören in die Kategorie „besonders geländegängig“, da können die hier in der Region eingesetzten Fahrzeuge nicht mithalten. Und sie können durch 1,20 Meter tiefes Wasser fahren. Das größere der beiden Modelle kann üppige 9000 Liter Löschwasser aufnehmen und 500 Liter Schaummittel. Der bullige 460 PS starke Dieselmotor stammt von der US-amerikanischen Firma Cummins, das Getriebe der Marke Allison wird aus Großbritannien bezogen.