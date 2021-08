Bericht des Statistischen Landesamtes : Mehr Gewerbe in Kempen und Willich angemeldet

Kreis Viersen Die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Kreis Viersen ist im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. 1437 Unternehmer haben Gewerbe angemeldet, das waren 8,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020 – also zu Beginn der Corona-Pandemie.

Von den 1437 Gewerbeanmeldungen im Kreis Viersen bezogen sich 1193 auf Neugründungen (10,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Insgesamt wurden in der Stadt Willich im ersten Halbjahr 257 Gewerbe angemeldet (+15,2 Prozent), in Kempen 166 (+22,1), in Tönisvorst 126 (-3,1) und in Grefrath 71 (+2,9). In Willich waren davon 219 Neuanmeldungen (+13,5 Prozent), in Kempen 130 (+27,5), in Tönisvorst 90 (-11,8) und in Grefrath 59 (+5,4).