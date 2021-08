Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen : Keschern an der Umweltstation begeistert die Kinder

Neersen An der Eva-Lorenz-Umweltstation im Neersener Schlosspark lockte das Wasser. Kinder der OGS der Vinhovenschule kescherten und bestimmten Teichlebewesen. Das Angebot gehört zum Ferienprogramm der Umweltstation.

Was alles in und an einem Teich lebt, steht an diesem Vormittag im Mittelpunkt. Im Rahmen der Angebote der Eva-Lorenz-Umweltstation sind die Drittklässler der OGS der Vinhovenschule zu Gast. Keschern sowie Tiere bestimmen und zuordnen sind Tätigkeiten, die die Kinder begeistern. Mit Keschern und Sieben ausgerüstet, geht es immer wieder an den Teich, um vorsichtig zu keschern und Gefundenes mit größter Sorgfalt entweder in das große Aquarium oder in Bechergläser zur Beobachtung zu setzen. Das Erstaunen, wie viele kleine Tiere in dem Lebensraum zu finden sind, ist groß. Molchlarven, Flohkrebse, Spitzschlammschnecken, Stichlinge, Wasserasseln, -läufer und -schnecken: Wagner informiert über jeden der Wasserbewohner ausführlich, bevor die Tiere wieder in ihren Lebensraum zurückdürfen.