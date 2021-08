Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : DJK Appeldorn kann auf ihre gute Offensive setzen

Kalkar Am 22. August startet der Fußball-B-Ligist in die neue Saison. Mit der Vorbereitungsphase, der großen Trainingsbeteiligung und den Testspielen ist Trainer Sven Kleuskens bisher zufrieden.

Gleich am ersten Spieltag in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern treffen am Sonntag, 22. August, die als Titelanwärter hoch gehandelten DJK Appeldorn und SGE Bedburg-Hau II aufeinander. Beide Teams standen in der Abbruch-Saison nach acht Partien mit jeweils 19 Punkten an der Tabellenspitze. „Unser Auftaktprogramm in die neue Serie ist eine Klasse schwieriger als in der Vorsaison. Unser Ziel ist es, in den Top Five der Liga zu landen“, sagt DJK-Coach Sven Kleuskens.