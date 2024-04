Grundwasserstände und Regenrückhaltebecken Hitzige Debatte um nasse Keller in Anrath

Bernd Steinweg, Leiter des Umweltschutzamtes des Kreises Viersen, sprach lediglich von einer Planungsgrundlage von 36 NHN, die nicht erreicht sei. „Die Anlage beeinflusst in einem Radius von 75 Meter das Grundwasser. Darüber hinaus nicht“, informierte Steinweg weiter. „Die Auswirkungen des Regenversickerungsbeckens sind nicht berücksichtigt worden. In den vergangenen 40 Jahren hat es diese Vorkommnisse in dem Ausmaß nicht gegeben“, brachte indes ein weiterer Bürger ein, der schon seine Kindheit am Sandacker verlebte und heute an der Fadheider Straße wohnt.