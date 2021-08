Corona im Kreis Viersen : 163 Menschen im Kreis Viersen mit Corona infiziert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen steigt der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, weiter an

Nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts liegt der Inzidenzwert aktuell bei 35,1 – am Freitag, 13. August, lag der Wert noch bei 31,1. Landesweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Laut RKI lag der NRW-Inzidenzwert am Montag bei 57,2 – damit ist er deutlich höher als der bundesweite Wert von 36,2. Landesweit lagen am Montag nur noch sieben der 53 Kreise und kreisfreien Städte unter der Marke 35. Im Kreis Viersen gelten nach der aktuellen Corona-Schutzverordnungen die Maßnahmen der Stufe 1.

Aktuell gelten 163 Menschen im Kreis Viersen als corona-infiziert – davon 29 in Kempen, 27 in Willich, 15 in Tönisvorst und sechs in Grefrath. Seit Samstag, 14. August, wurden dem Kreis 34 neue Corona-Fälle gemeldet, ein neuer Fall wurde aus dem evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt bekannt. Bislang wurden in 2565 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind 36 Personen aktuell infiziert – alle mit der Delta-Variante. Da nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 518 Infektionen mit Mutanten aus. Hiervon gelten insgesamt zehn Personen als aktuell infiziert – alle mit der Delta-Variante. In den sechs Krankenhäusern im Kreis werden derzeit fünf Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Laut Kreis befindet sich einer von ihnen auf der Intensivstation und wird beatmet.