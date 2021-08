Drittes Spiel, dritter Sieg : Handballerinnen der Turnerschaft auf Bundesliga-Kurs

St. Tönis Die Handballerinnen besiegen auch den HC Gelpe/Strombach am Ende souverän. Breits am kommenden Dienstag können sie die Teilnahme an der höchsten Klasse beim TuS Königsdorf perfekt machen.

Drei Spiele, drei Siege – so lautet die makellose Bilanz der weiblichen A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis in der diesjährigen Qualifikation zur Jugend-Bundesliga Handball (JBLH). Am Sonntagnachmittag wurde die Mannschaft nach dem 23:17 (9:11)-Erfolg über den HC Gelpe/Strombach von den Zuschauern in der Sporthalle am Corneliusfeld lautstark gefeiert. Am Dienstagabend (18.30 Uhr, Gerhard-Berger-Halle, Frechen) kann die Turnerschaft erneut das Ticket zur höchsten Jugendspielklasse lösen. Dazu muss die Mannschaft von David von Essen mindestens einen Zähler aus dem Duell beim TuS Königsdorf mit nach Hause nehmen. Der Jubel und die Freude nach dem Spielende waren riesengroß bei den Mädels, die sich in den Armen lagen.