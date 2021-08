Stadt Kempen verschickt Wahlbenachrichtigungen : Hinweise zur Briefwahl

Die Stadt Kempen verschickt ab dem 19. August die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl im September (Symbolbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Kempen Am 26. September ist Bundestagswahl. Wichtig für alle, die per Brief ihre Stimme abgeben wollen: Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung können die notwendigen Unterlagen über diverse Kanäle angefordert werden. Wie das funktioniert.

Wegen vermehrter Anfragen zur Beantragung von Briefwahlunterlagen weist das Wahlamt der Stadt Kempen darauf hin, dass Briefwahlunterlagen nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung am einfachsten über den dort aufgedruckten QR-Code mit dem Handy oder über ein Formular auf der Homepage www.kempen.de beantragt werden können.

Die Wahlbenachrichtigungen werden Ende der Woche, genauer: ab dem 19. August, versandt. Das Formular zum Briefwahlantrag wird im Laufe der Woche auf der städtischen Homepage freigeschaltet. Die Beantragung der Wahlunterlagen über diese beiden Wege sei der schnellste und sicherste Weg, da die Anträge direkt im Wahlverfahren geprüft und gespeichert würden, so die Stadt.

Unterlagen können allerdings auch klassisch per Post oder E-Mail beantragt werden. Die Angaben hierzu finden sich ebenfalls auf der Wahlbenachrichtigung.

(msc)