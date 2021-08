Bundestagswahl in Wermelskirchen : Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen bereitet alles für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, vor. Briefwahlunterlagen können ab Montag beantragt werden.

Nicht nur innerhalb der Parteien nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Auch in Wermelskirchen laufen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, auf Hochtouren. Ingesamt 27.000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wermelskirchen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 26. Juni 2021 ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben und Deutsche (auch Auslandsdeutsche) sind, sind aufgerufen, an dem Tag ihre Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu setzen. Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete und mit der Zweitsimme die Landesliste, also Partei, gewählt.



Wahllokale Im Stadtgebiet warten wie gewohnt 24 Wahllokale auf die Wähler, die ihre Kreuzchen vor Ort setzen und den Stimmzettel in die Wahlurne werfen möchten. Auf der in Briefform zugestellten Wahlbenachrichtigung ist das zuständige Wahllokal und auch der Wahlbezirk vermerkt. Zusätzlich findet sich dort auch der Hinweis, ob das Wahllokal barrierefrei zugänglich ist sowie weitere Hinweise für blinde und sehbehinderte Menschen.



Briefwahlunterlagen Wer am Wahlsonntag nicht persönlich ins Wahllokal gehen kann, weil ein Urlaub ansteht, man verhindert ist oder aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort sein möchte, kann die Briefwahlunterlagen ab Montag, 16. August, beantragen. Bis zum 5. September sollten alle wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Eine elektronische und schriftliche Beantragung der Briefwahl ist früher möglich. Hierzu reicht es aus, die persönlichen Daten bei der Beantragung anzugeben und Briefwahlunterlagen anzufordern. Dies kann entweder mit Hilfe einer Eingabemaske auf der Webseite der Stadt unter www.wermelskirchen.de oder per E-Mail an: Wahlen@wermelskirchen.de formlos geschehen. Verschickt werden die Briefwahlunterlagen allerdings erst, sobald die Stimmzettel vorliegen, die voraussichtlich ab Ende August geliefert werden. Eine telefonische Beantragung der Briefwahlunterlagen ist nicht möglich.