Handball : Turnerschaft St. Tönis auf dem Weg in die Bundesliga

Torhüterin Neele Brandt hält und trifft und jubelt. Foto: Stefan Brauer/STEFAN BRAUER

St. Tönis Nach zwei Siegen wollen die Handballerinnen am Sonntag im Heimspiel für die Vorentscheidung sorgen. Ein Sieg den HC Gelpe/Strombach im dritten von vier Spielen wäre für das Team ein Meilenstein.

Von Markus Hausdorf

Die Turnerschaft St. Tönis hat einen Start nach Maß in die Qualifikation zur Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) hingelegt und die ersten beiden Spiele gegen den HSV Solingen-Gräfrath und beim Bergischen HC erfolgreich bestritten. Am Sonntag empfängt sie um 16 Uhr zu Hause den HC Gelpe/Strombach, am Dienstag (18.30 Uhr) gastiert sie zum Abschluss beim TuS Königsdorf. Der Gruppenerste löst direkt das Ticket zur JBLH, der Zweite bestreitet noch zwei Entscheidungsspiele gegen den Zweiten aus Westfalen um den letzten Platz in der höchsten Spielklasse.

„Das war ein Auftakt, wie man ihn sich wünscht. Jetzt wollen wir am Sonntag den dritten Sieg einfahren“, sagte Coach David von Essen. „Die Anspannung vor allem vor dem ersten Spiel war enorm. Keiner wusste so richtig, wo man steht. Es ist wunderbar, wieder vor Zuschauern zu spielen.“

Im Auftaktspiel lag die Turnerschaft in der 44. Minute gegen Solingen-Gräfrath mit 12:16 im Hintertreffen. Dank einer großartigen kämpferischen Leistung, vor allem in der Deckung, und dem unglaublichen Teamspirit konnte man diese Partie noch in der Schlussviertelstunde drehen und kam am Ende noch zu einem hochverdienten 23:21-Sieg.

Beim Bergischen HC kamen die Gäste schwer in die Begegnung, setzten sich aber noch vor der Pause mit 10:7 ab. „Im zweiten Durchgang waren wir spielbestimmend und haben die Begegnung mit 27:20 klar für uns entscheiden können“, urteilte von Essen. Neele Brandt, die am Donnerstag nicht nur den zweiten Sieg in der Qualifikation, sondern auch ihren 18. Geburtstag feierte, war in beiden Spielen ein starker Rückhalt ihrer Mannschaft. Gegen Solingen konnte sich die Keeperin sogar in die Torschützenliste eintragen.

Am Sonntag folgt das zweite Heimspiel, diesmal gegen den HC Gelpe/Strombach. „Darauf liegt nun unser Fokus. Wir wollen diese Begegnung gewinnen, um uns eine ideale Ausgangslage zu verschaffen“, erklärt David von Essen, dessen Team dann mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Bundesliga marschiert.

TS – HSV Solingen-Gräfrath 23:21 (9:9). TS: Brandt (1), Leppkes, Symons – Detgen (2), Siebenmorgen, Scheffel (2), Kott, Faßbender (4), Rücker (1), Balve (10/8), Bandusch, Neng (1), Neumann (2).