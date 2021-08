Bundestagswahl in Meerbusch : Vorbereitungen für Bundestagswahl laufen

Meerbusch Am 26. September wird gewählt. Die Verwaltung der Stadt Meerbusch erwartet noch mehr Briefwähler.

(RP) Bei der Meerbuscher Stadtverwaltung laufen die Vorbereitungen zur Bundestagswahl am 26. September auf Hochtouren. So wird am kommenden Samstag auch in Meerbusch das Wählerverzeichnis zur Wahl erstellt. Es ist die Grundlage für die Anfertigung und den Versand der Wahlbenachrichtigungen, die in der Zeit vom 23. bis 31. August bei den Wahlberechtigten zugestellt werden.

Reith und sein Team bereiten momentan auch die Öffnung des Wahlamtes auf der Wittenberger Straße 21 in Lank-Latum vor, dass ab dem 23. August den Betrieb aufnimmt. Das Wahlamt ist dann von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich montags und mittwochs 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. „Neben dem Versand der Briefwahlunterlagen werden hier auch die entsprechenden Unterlagen vor Ort ausgegeben. Die Erst- und Zweitstimme kann also auch direkt bei uns im Wahlamt abgegeben werden“, so Reith weiter. Es gelten aber auch hier die üblichen Corona-Hygieneregeln, wie Abstand halten, mindestens medizinische Maske tragen sowie Hände desinfizieren.

Mit der Öffnung des Wahlamtes können die Briefwahlunterlagen auch unter www.meerbusch.de, per Email an wahlamt@meerbusch.de oder per Fax an 02150/916 39 171 beantragt werden. „Sie können alternativ die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und frankiert an uns zurücksenden, wenn Sie per Briefwahl teilnehmen möchten. Wir schicken Ihnen dann die Wahlunterlagen zu. Eine telefonische Beantragung ist allerdings nicht möglich“, ergänzt Holger Reith. Wichtig sind in allen Fällen die Angaben zu Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum. Die Briefwahlunterlagen werden übrigens nicht nur im Bundesgebiet nachgeschickt, sondern weltweit per Luftpost.