Bundestagswahl : Verzögerung beim Briefwahl-Start in Haan

Verzögerung beim Briefwahl-Start in Haan

Solche Impressionen wird es auch in Haan bald wieder geben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Haan Das Kreiswahlamt kommt mit der Lieferung der Stimmzettel offenbar nicht nach. Dadurch kann die Stadtverwaltung den Starttermin, der für Dienstag, 17. August, vorgesehen war, nicht halten.

Der Start für die Ausgabe der Briefwahlunterlagen in Haan verzögert sich. Dies teilte die Stadtverwaltung jetzt in einer Presseerklärung mit. Geplant war ursprünglich, am Dienstag, 17.August, mit der Auslieferung der Unterlagen zu beginnen.