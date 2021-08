Für die Bundestagswahl am 26. September : Briefwahlunterlagen können bald beantragt werden

Für die Bundestagswahl am 26. September

Der Termin für die Bundestagswahl am 26. September rückt näher. Von Montag, 16. August, an können im Wahlamt im Stadthaus die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl beantragt werden. Die Wahlunterlagen werden ausgestellt, sobald die Stimmzettel im Wahlamt vorliegen. Darauf hat die Stadtverwaltung jetzt hingewiesen.

Wer möchte, kann von Mittwoch, 18. August, an auch direkt im Stadthaus seine Stimme abgeben. Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis sowie die Wahlbenachrichtigung. Sollte die Wahlbenachrichtigung noch nicht zugestellt worden sein, reichen Personal- oder Lichtbildausweis, um die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Wer für eine andere Person die Briefwahlunterlagen abholen möchte, muss eine Vollmacht vorlegen.

Die Wahlbenachrichtigungen werden den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16. August bis zum 5. September zugesandt. Die Wahlbenachrichtigungen werden in einem Fensterbriefumschlag versendet. Damit der Umschlag nicht mit Werbepost verwechselt wird, ist der Hinweis „Achtung Wahlbenachrichtigung“ auf dem Umschlag angebracht. Auch online steht der Briefwahlantrag von Montag an als Download auf der Homepage der Stadt Rheinberg unter www.rheinberg.de/briefwahl zur Verfügung. Zusätzlich befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung ein QR-Code, der die Wahlberechtigten mit einer entsprechenden App auf mobilen Endgeräten ebenfalls zum Online-Antrag der Briefwahlunterlagen weiterleitet.