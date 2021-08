Briefwahl ab 16. August möglich : Voerde verschickt 28.450 Wahlbenachrichtigungen

Die Wahlbenachrichtigungen werden in den kommenden Tagen in Voerde verschickt. Foto: dpa/Michael Kappeler

28.450 Wahlbenachrichtigungen wird die Stadt Voerde in den kommenden Tagen für die Bundestagswahl am 26. September versenden wird. Ab Montag, 16. August, öffnet das Briefwahlbüro im Foyer des Rathauses, in dem Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragen und direkt vor Ort wählen können. Geöffnet ist das Briefwahlbüro während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses.