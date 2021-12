Mittelstand in Neukirchen-Vluyn : Michael Darda ist wieder im MIT Bundesvorstand

Neukirchen-Vluyn Die Delegierten des ersten digitalen Bundesmittelstandstages der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) wählten jetzt Michael Darda vom Vorstand der MIT Neukirchen-Vluyn für weitere zwei Jahre als Beisitzer in den Bundesvorstand.

Michael Darda: „Wir haben Carsten Linnemann ungern ziehen lassen. Er hat die MIT in den letzten Jahren entscheidend geprägt und für ihre Anerkennung in Politik und Wirtschaft gesorgt. Er ist ein junger, uneitler, kompetenter Politiker, der hohe Glaubwürdigkeit genießt. Wenn jemand den Neustart in der CDU verantwortlich gestalten kann, dann er. Linnemann war und ist der Verfechter der Sozialen Markwirtschaft in der Partei. Ihm wares immer wichtig, die Verantwortung im Mittelstandes für den sozialen Ausgleich gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leben.“