Städtebau-Investitionsprogramm 2022 in Wermelskirchen : „Balkan-Shuttle“ auf der Trasse

Das Mobilitätsband soll auf der Balkantrasse einen (autonomen) Shuttlebetrieb unter Beibehaltung des regionalen Radwegs aufnehmen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Autonomer Betrieb zusätzlich zum Radverkehr wird angedacht. Auch der Traum von Hochschuleinrichtungen am Ort besteht weiter. Burscheid und Wermelskirchen vereinbaren die Beantragung von Fördergeldern.

Wermelskirchen und die Nachbarstadt Burscheid wollen Hochschulstandort sein. Dieses Ziel hält der Förderantrag zum Städtebau-Investitionsprogramm (STEP 2022) im Rahmen des Interkommunalen Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IHEK) fest. Dazu gesellen sich die Aktivierung des Bahnhofsumfelds sowie der Ziegelei in Hilgen und das Mobilitätsband Balkantrasse, auf der zusätzlich zum Radverkehr ein autonomer Shuttlebetrieb verkehren soll. Das macht ein Papier der Stadtverwaltung deutlich, dass die anstehenden Schritte bei den Vorhaben auflistet und dam Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr(StuV) zur Anhörung vorgelegt wurde.

Noch den gescheiterten Versuch des Ex-Bürgermeisters Rainer Bleek (SPD), eine Hochschulausbildung auf dem Rhombus-Areal anzusiedeln, in Erinnerung, zeigte sich der Vorsitzende der Stadtratsfraktion der Sozialdemokraten, Jochen Bilstein, im StuV kritisch: „Ist es sinnvoll, etwas zu beantragen, das wahrscheinlich nicht Realtität wird?“ Dem hielt Bürgermeisterin Marion Lück entgegen: „Für Wermelskirchen ist das so der richtige Weg. Es wird wohl kaum eine Hochschul-Dependance geben, aber möglicherweise einzelne Angebote, Kurse oder Lehrgänge.“ Der Ansatz sei absolut ergebnisoffen angelegt, aber: „Wir möchten es versuchen“, so die Bürgermeisterin.

INFO Interkommunale Maßnahmen bei IHEK Was Der Rat der Stadt Wermelskirchen hat im Dezember 2018 das Interkommunale, Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Burscheid und Wermelskirchen 2030 (IHEK) sowie die Zusammenarbeit der beiden ­­Kommunen zur Umsetzung beschlossen. Die interkommunalen Maßnahmen werden gebündelt durch die Stadt Burscheid bei der Bezirksregierung Köln beantragt. In der Abrechnung erhält Burscheid die Fördermittel und begleicht sämtliche Rechnungen. Die Hälfte der Eigenanteile, die auf die Stadt Wermelskirchen entfallen, werden der Kommune durch die Stadt Burscheid anschließend in Rechnung gestellt. In den Gremiensitzungen der Stadt Burscheid im November 2021 ist bereits über den Antrag auf Aufnahme in das Städtebauinvestitionsprogramm 2022 (STEP 2022) beraten worden, der fristwahrend zum 30. September 2021 von Burscheid bei der Bezirksregierung Köln gestellt worden ist.

Alte Ziegelei Hilgen Für die Aktivierung des Bahnhofsumfeldes und der Ziegelei in Hilgen zum „Kreativquartier Alte Ziegelei Hilgen“ wollen die Städte Burscheid und Wermelskirchen eine Machbarkeitsstudie mit Planungskonzept sowie ein Nutzungs-, Kosten-, Finanzierungs- und Trägerkonzept erstellen. Dafür seien weitere Gutachten nötig, stellt die Sitzungsvorlage dar. Bereits in vorliegenden Gutachten (Altlasten, Ökogutachten, Grundstückswert) aufgezeigte Ergebnisse verdeutlichten demnach, dass die Aktivierung des Areals mit finanziell vertretbarem Aufwand erfolgen könne. An Kosten ergeben sich 28.000 Euro für die Machbarkeitsstudie mit vertiefendem Planungskonzept, 18.000 Euro für das Nutzungs-, Kosten-, Finanzierungs- und Trägerkonzept, 14.000 Euro für weitere Gutachten sowie vorbereitende Maßnahmen, womit die beiden Städte dafür im STEP 2022 insgesamt 60.000 Euro beantragen.

Hochschule Ebenfalls 60.000 Euro wollen Burscheid und Wermelskirchen für die Etablierung von Hochschuleinrichtungen generieren – jährlich 20.000 Euro in der Zeit von 2022 bis 2024 für die Prozesssteuerung sowie für die Erarbeitung von Konzeptionen. Wie das Verwaltungspapier erläutert kämen für die Ansiedlung von Hochschuleinrichtungen sowohl das Rhombus-Areal als auch das „Kreativquartier“ Hilgen oder gegebenenfalls weitere in Frage: „Angestrebt wird die Beauftragung an eine Hochschulfakultät.“



Mobilitätsband Balkantrasse Das Mobilitätsband soll auf der Balkantrasse einen (autonomen) Shuttlebetrieb unter Beibehaltung des regionalen Radwegs aufnehmen. Dieses Mobilitätsband soll die Zentren von Burscheid, Hilgen und Wermelskirchen anbinden sowie Potenziale und zu entwickelnde Standorte („Perlen an der Balkantrasse“) verknüpfen. Das Mobilitätsband soll als Projekt der Regionale 2025 verwirklicht werden. Mit unterschiedlichen Finanzierungszugängen wollen die Nachbarstädte folgende Untersuchungen auf den Weg bringen: „Forschungsprojekt zu einem (autonomen) Shuttlebetrieb auf der Balkantrasse mit Beibehaltung des regionalen Radwegs“, „übergeordnete Verkehrs- bzw. Mobilitätsuntersuchungen – langfristige Perspektive“ sowie „städtebauliche Einbindung der bestehenden Potenziale und der zu entwickelnden Standorte“. Für letztere beantragen Burscheid und Wermelskirchen 90.000 Euro aus dem STEP.