Mobile Aktion in Voerde : 161 Menschen ließen sich vor dem Rathaus impfen

Die Stadt Voerde ist mit der Aktion zufrieden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Voerde Die Stadt Voerde bewertet die mobile Aktion des Kreises als Erfolg. Auch 25 Kinder bekamen die Spritze. Die Zweitimpfung gibt es am Dienstag, 7. September, ebenfalls auf dem Voerder Rathausplatz.

Insgesamt 161 Menschen haben sich am Dienstag, 10. August, während der mobilen Impf-Aktion „Mutig sein, Spritze rein“ zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Voerde impfen lassen. icole Johann, Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Voerde, wertete die Aktion als Erfolg. „Dass so viele Menschen das Angebot zur Corona-Schutzimpfung angenommen haben, freut mich sehr, da dies die wirksamste Möglichkeit ist, sich selbst und uns alle zu schützen. Mit jeder Impfung sind wir auf dem Weg die Pandemie zu besiegen“, sagte Johann.

Bereits in der ersten Stunde der mobilen Impf-Aktion ließen sich rund 45 Menschen mit dem Impfstoff von BioNTech auf dem Voerder Rathausplatz impfen, darunter auch viele Kinder ab 12 Jahren in Begleitung ihrer Mütter oder Väter. Insgesamt wurden am Dienstag 25 Kinder zwischen 12 und 15 Jahren gegen das Coronavirus geimpft.

„Der Zuspruch zeigt, wie wichtig es war, mit einem unkomplizierten Impfangebot auf die Menschen zuzugehen“, sagt Johann. Neben einem Arzt und einer Kinderärztin waren während der Impf-Aktion auch Helferinnen und Helfer des Kreises Wesel, des DRK sowie Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes im Einsatz, sodass die Aktion sicher und reibungslos ablaufen konnte. „Das gesamte Team hat eine tolle und wertvolle Arbeit geleistet. Für den Einsatz danke ich allen Beteiligten, die dieses mobile Impfangebot in Voerde möglich gemacht haben.“ Die geimpften Personen erhalten ihre Zweitimpfung am Dienstag, 7. September, ebenfalls auf dem Voerder Rathausplatz. Am Mittwoch, 11. August, wird Aktion von 10 bis 15 Uhr am Städtischen Bühnenhaus Wesel fortgesetzt.

(RP)