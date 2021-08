Abgrabungen am Niederrhein : Auf der Suche nach einer Alternative zum Kies

Auf der Spur nach einer Alternative zum Kies (v.l.): Charlotte Quik, HDB-Geschäftsführer Mirco Curic, Sascha van Beek und Julia Zupancic.

Alpen/Hünxe HDB Recycling GmbH in Hünxe zieht Politiker an. Dort will man vom kommenden Frühjahr an mineralische Abfälle als Rohstoff für Beton aufarbeiten. Der Versuch wird mit Spannung erwartet.

Im Sommer gehen Politiker gerne auf Tour durch den Wahlkreis. Das macht der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider (Kamp-Lintfort) schon lange, und auch die CDU-Kollegin Charlotte Quik (Hamminkeln) nutzt die parlamentarische Pause, um sich ein wenig umzutun. Diesmal in Begleitung zweier Partei-Bekanntschaften aus der Nachbarschaft, die es ebenfalls in den Landtag drängt: Sascha van Beek aus Alpen und Julia Zupancic aus Moers. Das Trio machte Station in Hünxe, auf der Suche nach einer Alternative zum Kies als Rohstoff für Beton. Übrigens: Auch René Schneider war schon hier, und ebenso angetan von dem hier eingeschlagenen Weg weg von der um sich greifenden Abgrabung, die gerade wieder so viele Menschen am Niederrhein aufwühlt.

„Zum Abbau von Kies für wichtige Bau- und Infrastrukturprojekte gibt es zurzeit noch keine durchschlagende Alternative“, schreiben die drei CDU-Politikerinnen und -politiker. Die Betonung liegt auf „noch“. Kiesvorkommen seien nicht unerschöpflich, und der Abbau belaste die Umwelt wie auch die so wichtige Ressource Fläche im Kreis Wesel, schicken sie voraus. Bereits vor zwei Jahren habe die schwarz-gelbe Regierungskoalition zur Neujustierung des Kiesabbaus am Niederrhein unter anderem „auf Recycling als Alternative gesetzt“, sagt Landtagsabgeordnete Charlotte Quik.

Daher habe sie auf ihrer Sommertour mit Julia Zupancic und Sascha van Beek gezielt die HDB Recycling GmbH in Hünxe angesteuert. „Die hier künftig aufbereiteten mineralischen Abfälle können eine entscheidende Alternative zum Kies sein“, so die Einschätzung der wahlkämpfenden Teams, das den Kreis Wesel künftig noch mehr Gewicht in der CDU-Landtagsfraktion verleihen möchte.

Im Hünxer Gewerbegebiet entsteht zurzeit die innovativste Aufbereitungsanlage für mineralische Rohstoffe in Deutschland, unterstützt mit Landes- und EU-Mitteln. Geschäftsführer Mirco Curic hat klare Pläne: „Unser vorrangiges Ziel mit unserem Projekt, das im Frühjahr in den Testbetrieb geht, ist die Herstellung recycelter Gesteinskörnung für Beton.“ Die höchstmögliche Verwertung könne bis zu 800.000 Tonnen Rohmaterial im Jahr ersetzen. Die recycelten Rohstoffe würden natürliche Ressourcen ersetzen und den CO 2 -Ausstoß um 90 Prozent senken. Bilanz will Curic aber erst nach zwei Jahren Betrieb ziehen. Der Geschäftsführer gab seinen Gästen mit auf den Weg, die Normen für Beton anzupassen und neue Recycel-Atypen zuzulassen.

Sascha van Beek ist beeindruckt. „Ziel der Politik muss es sein, den notwendigen Ausgleich zwischen der drohenden Überbeanspruchung der Region und der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Rohstoffversorgung der Bevölkerung auch im Kreis Wesel zu suchen“, so der Alpener. Kiesabbau müsse in konfliktarmen Gebieten so schonend wie möglich erfolgen. Dabei müsse der Abbau „auf der grünen Wiese“ durch Ausschöpfung vorhandener Abbaugebiete, Steigerung der Recyclingmöglichkeiten und Nutzung alternativer Baustoffe möglich schnell reduziert werden.

Die HDB Recycling GmbH arbeite an einer langfristigen Alternative zu Kies. „Solche Anlagen könnten überall entstehen und einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Kiesabbaus am Niederrhein leisten“, so das Fazit das CDU-Trios.

