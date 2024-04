Modellprojekt zur Kinderarmut in Hünxe Wenn Kinder fragen: „Bin ich heute das Essenskind?“

Dinslaken/Hünxe · Beim kostenpflichtigen Mittagessen an Schulen werden soziale Unterschiede deutlich: Einige Kinder essen sich satt an einer warmen Mahlzeit, andere bleiben hungrig. Ein Projekt der Diakonie an einer Grundschule in Hünxe setzte hier an. So läuft es, wenn das Mittagessen kostenlos ist.

26.04.2024 , 12:45 Uhr

Ist Schulessen kostenpflichtig, bleiben manche Kinder hungrig. Foto: dpa/Jens Kalaene

Von Frieder Bluhm