5000 Euro Preisgeld : Dinslaken vergibt Heimatpreis: Vorschläge gesucht

Dinslaken Mit dem Preis sollen Gruppen und Einzelpersonen gewürdigt werden, die sich für Brauchtum und Tradition in der Stadt stark machen.

Eine Jury wird die eingegangenen Vorschläge sichten und dann entscheiden, ob das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro als Ganzes oder in Teilen an mehrere Personen oder Gruppen vergeben wird.

Vorschläge mit Begründung und Absenderdaten können an Melanie Quernhorst aus dem Team der Stadtverwaltung geschickt werden – per E-Mail an melanie.quernhorst@dinslaken.de oder per Brief an: Stadtverwaltung Dinslaken, Melanie Quernhorst, Platz d’Agen 1, 46535 Dinslaken.