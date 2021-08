Polizei sucht Pärchen mit weißem Transporter : Versuchter Einbruch in Hünxe

Die Polizei sucht ein Pärchen, das in einem weißen Transporter in Hünxe gesehen wurde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hünxe Wollte die unbekannte Frau nur auskundschaften, ob jemand zu Hause war? Oder suchte sie tatsächlich jemanden, nachdem sie bei einer Frau in Hünxe Sturm geschellt hatte?

Möglicherweise war es nur ein Zufall, vielleicht hatte die unbekannte Frau, die am Samstagabend an einem freistehenden Haus am Waldheideweg in Hünxe „Sturm“ schellte, aber auch etwas mit den Einbruchspuren zu tun, die die Hauseigentümerin wenig später an ihrer Eingangstür entdeckte. Die Polizisten sicherte Spuren in Höhe des Türschlosses, denn offensichtlich hatte jemand versucht, die Tür aufzuhebeln.