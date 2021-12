Heimatpreis 2021 : Ausgezeichnetes Engagement

REES/MEHR Die Bürgerschützen Mehr bekamen jetzt den Heimatpreis 2021 verliehen. Damit wurde das große Engagement eines der ältesten Schützenvereine im Kreis Kleve gewürdigt.

Wie berichtet, hatte der Rat am 18. November auf Empfehlung des Kulturausschusses einstimmig für die Vergabe an den BSV Mehr votiert. Mit dem Preis wird das große Engagement eines der ältesten Schützenvereine im Kreis Kleve gewürdigt. Der Bürgermeister lobte besonders die vielen generationenübergreifenden Vereinsaktivitäten, die das Dorfleben in Mehr entscheidend mitgestalten. Dazu gehören neben den Schützenfesten unter anderem die Organisation des jährlichen Martinsumzuges im Ortsteil, Pflege und Erhalt des vereinseigenen Schützenwalds und die Ausrichtung von Euregio-Rhein-Waal-Schützenfesten in Mehr. uch in den sozialen Medien ist der BSV Mehr sehr aktiv. Neben einer eigenen Homepage ist der Verein bei Facebook und Instagram zu finden.