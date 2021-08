Verbale Auseinandersetzung am Altmarkt eskaliert : Polizei nimmt in Dinslaken zwei Schläger in Gewahrsam

Polizei nimmt in Dinslaken zwei Schläger in Gewahrsam

Verbale Auseinandersetzung am Altmarkt eskaliert

Dinslaken Die Opfer wurden geschlagen und getreten. Den beiden Tätern droht nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei wurde am vergangenen Sonntag gegen 3.20 Uhr von Anwohnern des Altmarktes über eine Auseinandersetzung zwischen Männern an einer Gaststätte an der Eppinghovener Straße informiert.