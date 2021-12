Vereine und ehrenamtliches Engagement in Nettetal : Heimatpreis 2021 geht an das Sommerkino De Wittsee

Das Sommerkino im August am De Wittsee erhält den Heimatpreis 2021. Gezeigt wurde dabei auch der Film „Ziemlich beste Freunde“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Die Gewinner des Nettetaler Heimatpreises stehen fest und wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bekannt gegeben. Es sind das Sommerkino De Wittsee, die „Nettetaler Spätlese“ und die Rokal-Freunde.

Der Heimatpreis geht in diesem Jahr an das Team Sommerkino De Wittsee. Der zweite Platz wird der „Nettetaler Spätlese“ von Manfred Meis zugesprochen. Und auf den dritten Rang kamen die Rokal-Freunde. Da die Preise in diesem Jahr corona-bedingt nicht in einer Präsenz-Feier übergeben werden können, wird sich Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) am Samstag aufmachen und die Preise den Gewinnern persönlich überbringen.

An zwei Wochenenden im August lockte das Sommerkino De Wittsee Hunderte Filmfreunde an. An sechs Abenden wurden unterhaltsame Filme wie „Ziemlich beste Freunde“ oder „Die Ferien des Monsieur Hulot“ Open Air auf der Wiese des Cafè-Restaurant De Wittsee gezeigt. Das Konzept, mit Wohlfühlfilmen für gute Laune zu sorgen, wurde sehr gut angenommen. Ein Team um Gerd Wagner und Jan Venten hat das Filmfest organisiert und die Abende gestaltet. Das Sommerkino wurde von vielen unterstützt, besonders von der Volksbank Krefeld und den Stadtwerken Nettetal. Gerd Wagner und Gastronom Karl Kummer kündigten an, dass das Sommerkino 2022 fortgesetzt werde.

Den zweiten Preis erhält der Verein der „Nettetaler Spätlese“. Im September 2020 erschien die erste Ausgabe der Zeitung, die sich speziell an ältere Menschen richtet. Die ehrenamtliche Redaktion bringt vier Ausgaben im Jahr heraus, von älteren für ältere Menschen geschrieben. Die Auflage beträgt 5000 Stück. Chefredakteur ist seit 2007 Manfred Meis aus Leuth, nach dem Tod von Toni Pollen hat er 2012 auch den Vereinsvorsitz übernommen. In der kommenden Woche wird die 86. Ausgabe erscheinen.

Der dritte Heimatpreis geht an die Rokal-Freunde Lobberich. Sie halten ein Stück Lobbericher Industriegeschichte wach. Für die Rokal TT-Modelleisenbahn werden Spiel- und Fahrtage veranstaltet, ein Stammtisch trifft sich und organisiert Tauschtage.