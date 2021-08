Auf dem Gehweg in Dinslaken : Frau fährt mit E-Scooter ohne Versicherung und kassiert Anzeige

Auf dem Gehweg in Dinslaken

Dinslaken Auch für das Fahren mit E-Rollern gibt es klare Regeln. Das Gefährt muss versichert sein und darf nicht auf dem Gehweg benutzt werden.

Eine Anzeige kassierte am vergangenen Donnerstag eine 35-jährige Dinslakenerin, die mit einem Elektroroller auf dem Gehweg Am Neutor unterwegs war. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass an dem Roller das Versicherungskennzeichen des Jahres 2020 angebracht war. Ein gültiger Versicherungsschutz für 2021 bestand nicht. Der Frau wurde die Weiterfahrt verboten, zusätzlich wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geschrieben werden.