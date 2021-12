Motto „Miteinander füreinander“ : Neuer Preis für Ehrenamt in Krefeld

Neuer Preis für Ehrenamt in Krefeld

Krefeld Die Stadt wird künftig den mit 5000 Euro dotierten Krefelder Ehrenamtspreis vergeben. Er löst den Preis für bürgerschaftliche Selbsthilfe ab.

Das Ehrenamt in Krefeld so zukünftig noch besser gewürdigt werden. Darum plant die Stadt, den Preis für bürgerschaftliche Selbsthilfe, den es seit den 1980er Jahren gibt, zu überarbeiten und künftig als „Krefelder Ehrenamtspreis“ mit neuen Richtlinien zu vergeben. „Wir mussten zuletzt immer mehr Klimmzüge machen, um würdige Preisträger in die Formulierungen des bisherigen Preises hinein zu argumentieren. Das Ehrenamt hat sich sehr entwickelt, und dem tragen wir jetzt Rechnung“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer.