Analyse des Krefelder Haushalts : IHK-Präsident te Neues – „Krefeld muss Konsolidierung weiter vorantreiben“

Krefeld Insgesamt ist die Geschäftslage der Krefelder Betriebe aktuell positiv. Dies geht aus der jüngsten Konjunkturbefragung der Industrie- und Handelskammer hervor.

Die Stadt Krefeld kann zwar für die kommenden Jahre einen jeweils haushaltsrechtlich ausgeglichenen Haushalt nachweisen. Dies liegt an der Möglichkeit der bilanziellen Isolierung von Mehraufwendungen und Mindereinnahmen, die mit der Pandemie entstanden sind. „Diese sich in vier Jahren auf 97,3 Millionen kumulierenden Lasten sind durch Krefeld ab 2025 zu tragen“, erklärt Schoelen. „Die sogenannte Bilanzhilfe ist keine Zuwendung.“ Ab 2025 werde sie daher ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital gebucht und über bilanzielle Abschreibungen das Jahresergebnis belasten. „Deswegen ermöglicht der Haushaltsplanentwurf angesichts eines ausgewiesenen Plus von sechs Millionen Euro zwar aus haushaltsrechtlicher Sicht einige Freiheiten, allerdings keinerlei Potenzial für eine Erhöhung der konsumtiven Aufwendungen“, folgert IHK-Präsident Elmar te Neues.

Positiv wertet die IHK die Schätzungen auf der Einnahmeseite. Es wird davon ausgegangen, dass erst im Jahr 2025 das Niveau des Jahres 2020 erreicht wird. „Dies erscheint vor dem Hintergrund der Entwicklung des Indikators bei vergangenen Krisen und der derzeitigen Konjunkturbewertung durchaus plausibel, auch wenn einzelne Großaufträge von Unternehmen auch für positive Überraschungen sorgen können“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Insgesamt sei die Geschäftslage der Krefelder Betriebe wieder gut. Dies ging aus der jüngsten IHK-Konjunkturbefragung hervor. „Allerdings steht die Industrie durch die anhaltende Rohstoffknappheit vor großen Herausforderungen, und die kontaktintensiven Branchen leiden aufgrund der aktuellen Infektionslage wieder unter Einnahmeausfällen.“ Aus IHK-Sicht bleibt es wichtig, die Einnahmebasis zu vergrößern. Nach der Absage Meerbuschs an ein interkommunales Gewerbegebiet sollte Krefeld daher die Entwicklung des Areals an der A44 alleine vorantreiben. „Gewerbesteuererträge werden durch dieses neue Gewerbegebiet allerdings erst zum Ende dieses Jahrzehnts erzielt“, so Steinmetz.