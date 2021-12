Kresch-Theater Krefeld : Frau Holle schlichtet Streit der Schwestern

Krefeld In der gelungenen Neufassung des bekannten Märchens geht es vor allem um Geschwister und ihre unterschiedlichen Talente. Das neu interpretierte Märchen feierte jetzt im Kresch Premiere.

Auf der Bühne ist ein riesengroßes Paket angekommen, und an der grünen Wohlfahrtsmarke für 20 Pfennig (1967) ist der Inhalt schon abzulesen: „Frau Holle“ hatte am jetzt Premiere im Kreschtheater. Für das Weihnachtsmärchen gab es viel Applaus, vor allem von den Erwachsenen.

Isolde Wabra hat das Märchen der Gebrüder Grimm umgeschrieben und ihre Fassung in Szene gesetzt. Die Geschichte geht hier ziemlich anders. Die beiden Schwestern sind Rosemarie (Christina Wouters) und Annemarie. Blond die eine und sehr fleißig. Sie kann den wechselnden Wünschen der zickigen Mutter (Michaela Christl) gar nicht schnell genug nachkommen. Annemarie (Kathrin Selakovic), das faule Stück, ist ziemlich biestig und trotzdem Mamis Liebling. Auf die Schnelle lernt sie Walzer tanzen (Choreografie Michaela Christl) zur ‚Schönen Blauen Donau‘ und verbreitet verbesserte Laune.

Das Märchen „Frau Holle“ in der Fassung von Isolde Wabra wird im Dezember gespielt. Spielplan auf der Seite www.kresch.de/ Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, 47805 Krefeld, Karten-Telefon 02151 862626

Doch dann soll Annemarie das Spinnen lernen. Sie befreit sich schnellstens von dem Ansinnen und überläßt der Schwester die Aufgabe. Rosemarie wiederum sticht sich an der Spindel und versucht, das Blut im Brunnen auszuwaschen. Dabei fällt sie hinein und gelangt ins Märchenland.

Dort begegnet sie dem grillenhaften grün gewandeten Willi (Tom C. Büning). Der soll eigentlich das Brot aus dem heißen Ofen herausnehmen und es zu Frau Holle bringen. Geschickt schiebt er den Job an das Mädchen ab. Erpressung: Denn sie sucht die Spindel und Willi mit dem goldenen Zylinder sagt ihr, wo’s langgeht, wenn sie das mit dem Brot erledigt.

Und dann tritt Frau Holle auf (Michaela Christl in einer Doppelrolle). Rüschen und Tüll und ein üppiger Kopfputz, alles in glitzerndem Weiß – sie ist zum Reinbeißen. Rosemarie tritt in Frau Holles Dienste, immer mit der Absicht, die Spindel wiederzufinden. Sie bekommt Verstärkung durch ihre Schwester, die auf dem gleichen Weg ins Märchenland purzelt. Und nicht etwa erst dann, als sie die reiche Belohnung der Schwester erkennt. Von Willi lässt Annemarie sich nichts vormachen und von Frau Holle lässt sie sich wenig sagen.