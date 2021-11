Musik von Krefelder Künstlern : „Music Made in Krefeld“ mit den Sinfonikern

Krefeld Krefelder Bands und Solokünstler interpretieren mit den NIederrheinischen Sinfonikern elf Songs. Das Album ist nur auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich..

(RP) Bei der fünften Auflage des Samplers „Music Made in Krefeld“ kommt ein großes Orchester mit ins Spiel: Die Niederrheinischen Sinfoniker vertonen gemeinsam mit Krefelder Bands und Solokünstlern elf ausgewählte Songs. Mit dabei sind Alex’s Kept Secret, Patrick Richardt, Smot, M. Walking on the Water, Kotzmann, Black Mesa, Mothers of Guru, Mondo Mashup, Dear Wolf, Jansen und Provinztheater. Herausgegeben wird der Sampler erneut vom Krefelder Stadtmarketing. Das Album ist ausschließlich auf CD auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich.