Amnesty International Krefeld : 138 Peitschenhiebe gegen die Menschenrechte

Krefeld Corona verdrängt vieles: Amnesty lädt zu einem Abend über die iranische Anwältin Nasrin Sotoudeh ein. Sie setzt sich im Iran für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein und wurde vom Mullah-Regime mehrfach inhaftiert.

Um gegen das Vergessen der Opfer des Regimes anzukämpfen, ist die Krefelder Amnesty-Gruppe weiterhin aktiv. „Aktuell ist Nasrin auf freiem Fuß. Sie hat Hafturlaub erhalten, doch die Rückkehr ins Gefängnis schwebt wie ein Damoklesschwert ihr. Das ist besonders für ihre Kinder schwer“, sagt Koebernick. Vor allem ihr Sohn sei heute noch schwer betroffen. Das will sie nun in einer Veranstaltung in der VHS Krefeld darlegen. „Wir werden in dieser Veranstaltung einerseits eine Dokumentation des ZDF in Auszügen zeigen. Andererseits wird die Schauspielerin Rosemarie Weber Briefe, die Nasrin 2011, als sie erstmals in Haft war, an ihre Kinder schrieb, natürlich auf Deutsch, vorlesen. Ihr Sohn war damals drei, die Tochter zehn Jahre alt“, erzählt die Aktivistin.