Kinderferientage in Dinslaken : Kinder erkunden die Geheimnisse des Wassers

Dinslaken Um einen Liter Milch herzustellen, benötigt man 1000 Liter Wasser. Kaum zu glauben - wie einige andere Dinge, die die Agenda 21 Kids jetzt spielerisch herausfanden.

Im Rahmen der Dinslakener Kinderferientage erforschten die Agenda 21 Kids das Element Wasser zwischen Emscher, Rhein und Rotbach. Am Hof Emschermündung lernten die Kinder im Grundschulalter in diesem Sommer verschiedene Aspekte zum Thema Wasser und Nachhaltigkeit kennen.

Im Sevengardens Färbergarten stellten die Mädchen und Jungen Pflanzenfarben her. Und damit schufen sie dann kleine Kunstwerke zum Thema „Emscher for Future“. Bei einer Exkursion an den Rotbach ging es mit Keschern in das Wasser, um zu analysieren, was dort alles lebt. Neben Bachflohkrebsen, Wasserskorpionen, Eintagsfliegenlarven wurden auch Stichlinge gefangen. Die Fische wurden anschließend wieder freigelassen. Die Kinder gingen auch den Fragen nach, wie vielfältig die Ressource Wasser ist, was getan werden muss, um es sauber zu halten, wie wichtig Wasser für Pflanzen und Tiere ist und wie viel Wasser Menschen verbrauchen.